Sanità: in Valle Argentina l'Asl 1 Imperiese avvia la pianificazione antinfluenzale

Asl1 ha pianificato, in collaborazione con il Dott. Enrico Boeri medico di medicina generale, la vaccinazione antinfluenzale 2024/2025 nei comuni di Triora, Molini di Triora e Montalto Carpasio. Il Mezzo mobile ASl 1 sosterà presso gli ambulatori del medico di medicina generale, nei seguenti orari e giorni:

Martedì 29/10/2024 Comune di Triora dalle ore 09.00 alle ore 10.30 nei pressi Ambulatorio Medico

Martedì 29/10/2024 Comune di Molini di Triora dalle ore 11.00 alle ore 12.30 nei pressi Ambulatorio Medico

Giovedì 31/10/2024 Comune di Carpasio dalle ore 09.00 alle ore 10.30 nei pressi Ambulatorio Medico

Giovedì 31/10/2024 Comune di Montalto dalle ore 11.00 alle ore 12.30 nei pressi Ambulatorio Medico

Gli utenti non avranno bisogno di prenotazione per effettuare la vaccinazione ma basterà recarsi nei pressi degli ambulatori medici dove è presente il mezzo mobile di Asl1.

“Prosegue l'impegno di Asl1 sul territorio ed in particolare nell'entroterra – ha detto il DSS Dott. Fabrizio Polverini - dove vivono persone in prevalenza anziane alle quali vogliamo garantire un servizio più di prossimità. Nel contempo ringrazio le amministrazioni comunali della Valle Argentina, il Dott. Roberto Castagno Direttore del Distretto Socio Sanitario Sanremese e il Dott. Enrico Boeri per la sinergia e collaborazione”.