La sezione imperiese di FdI elogia Manuela Sasso: "Mostrerà serieta e professionalità anche in questa nuova sfida"

"Il Direttivo provinciale di Fratelli d’Italia esprime i più sinceri complimenti al Sindaco di Molini di Triora, Manuela Sasso, per l’importante incarico ricevuto ieri; dopo una votazione chiara e significativa, che evidenzia il consenso per le sue capacità amministrative da parte dei colleghi amministratori dei Comuni di Bajardo, Ceriana, Carpasio, Montalto, Triora per la Presidenza dell’Unione dei Comuni della Valle Argentina e Armea.

Una nuova sfida per il Sindaco Manuela Sasso che sarà affrontata con la serietà e la professionalità che caratterizza il suo operato da anni, sempre rivolto al bene della collettività e allo sviluppo delle realtà turistiche, commerciali e alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale".

A dirlo in una nota è il direttivo provinciale di Fratelli d'Italia, con coordinatore Gianni Berrino e responsabile Giacomo Pallanca.