Alessandro Piana: “Buon lavoro al nuovo Presidente ANCEF Luca Mangolini”

“Voglio augurare buon lavoro al neo eletto Presidente Ancef Luca Mangolini e a tutta la sua squadra, buona continuazione alla direttrice Simona Savio. Un sentito ringraziamento a Paolo Dimassa, Presidente uscente, per il lavoro svolto in questi anni, durante i quali abbiamo lavorato in sinergia per un settore economico importante per il nostro territorio”. Lo ha detto il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana.