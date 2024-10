Sanremo: domani l'Ottobre di Pace a Palazzo Roverizio di Sanremo con il Club per l’Unesco

Domani alle 17, a Palazzo Roverizio di Sanremo, il Club per l’Unesco di Sanremo, in collaborazione con L’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, organizza uno degli eventi dell’Ottobre di Pace, arrivato alla sua diciannovesima edizione per portare anche quest’anno il suo contributo alla diffusione della cultura della pace e della non violenza nel nostro territorio.

Ospite sarà il dott. Edoardo Gimigliano, dal 2022 coordinatore del Dipartimento Progetti Speciali dell'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo.