Un weekend a Sanremo: cosa vedere e fare

Se la tua idea di fuga perfetta implica un po' di fascino retrò con una buona dose di relax, Sanremo potrebbe essere la scelta giusta. Qui troverai architetture storiche, giardini mozzafiato, e spiagge ancora più belle. Aggiungi il clima mite e la ricca scena culturale, e hai il mix ideale per una fuga di un weekend.

Cosa Fare a Sanremo in 2 Giorni

Il modo migliore per esplorare Sanremo e dintorni è in auto. In questo modo, potrai visitare ogni luogo quando vuoi e goderti le strade panoramiche. Se desideri un tocco di eleganza in più, potresti considerare noleggio lamborghini. Ma ora vediamo dove dirigerti con questa vettura di classe.

La Pigna

La Pigna è il centro storico di Sanremo. Perfetto se ami:

vicoli stretti e tortuosi,

scale ripide,

piccole piazze,

e quell’atmosfera medievale che ha un fascino unico.

Qui ti consigliamo di parcheggiare vicino al centro e proseguire a piedi. Tra le attrazioni imperdibili c’è il Duomo di San Siro, che risale al XII secolo (!!) e la sua architettura intricata ti lascerà a bocca aperta. Se vuoi scattare foto memorabili, visita La Pigna al mattino (meno gente e luce migliore).

Spiaggia dei Tre Ponti

Questa è una tappa obbligata! Dopotutto, gran parte del fascino di Sanremo è merito della sua costa. La Spiaggia dei Tre Ponti ha tutto ciò che serve per una giornata di relax: sabbia fine e acque limpide.

Un’idea per goderti questa spiaggia è portare un picnic e pranzare sul mare. Oppure, puoi cimentarti con il windsurf e altri sport acquatici. Un grande vantaggio è che la spiaggia dispone di un ampio parcheggio. E naturalmente, il momento clou è il tardo pomeriggio, quando puoi ammirare il tramonto sul Mediterraneo.

Giardini di Villa Ormond

I giardini che circondano Villa Ormond sono semplicemente straordinari. Piante esotiche, statue antiche e viste panoramiche sul mare ti faranno sentire in un altro mondo.

Non perdere il Giardino Giapponese, chiamato anche “area della filosofia ZEN,” dove troverai un'atmosfera davvero speciale.

Cosa Vedere a Sanremo

Ecco due edifici che valgono assolutamente una visita.

Casinò di Sanremo

Un elegante edificio in stile Art Nouveau che trasuda lusso (immagina di parcheggiare la tua Lamborghini qui!). Per prolungare l’esperienza, puoi gustare un pasto in uno dei suoi ristoranti raffinati.

Teatro Ariston

Forse lo conosci già, visto che ospita il famoso Festival di Sanremo ogni anno. Se sei fortunato, potresti assistere a un’esibizione dal vivo durante la tua visita. Anche senza spettacoli, l’interno del teatro merita una visita.

Come puoi vedere, Sanremo è una destinazione fantastica per un weekend, e non è solo un cliché. È compatta, incredibilmente panoramica e offre una grande varietà di attività e attrazioni.