Più energia, più valore: partnership tra eVISO e Banca di Cherasco sotto il segno di valori comuni (Video)

Tecnologia e approccio umano: sono i valori condivisi da eVISO e Banca di Cherasco. Due realtà territoriali che si mettono insieme per dare un'alternativa credibile a tutela dei clienti nel mercato dell'energia.

La partnership è stata presentata ieri, martedì 22 ottobre, all’interno del Center of Collective Intelligence, la sede di eVISO a Saluzzo: un’unione che porta innovazione e valore sul territorio, combinando tecnologia e vicinanza al cliente.

Guarda le interviste video:

La collaborazione permette di integrare le tecnologie avanzate di, azienda tecnologica leader nella fornitura di luce e gas per piccole e medie imprese e privati, e, uno degli istituti di credito cooperativo più solidi e maggiormente radicati nel territorio cuneese, rafforzando ulteriormente il legame con le comunità locali.

Cosa offre l'accordo? Soluzioni energetiche orientate alla sostenibilità per risparmiare e per aiutare l’ambiente, un’app dedicata a monitorare i consumi e ancora la possibilità di accedere a condizioni di mercato generalmente riservate agli operatori energetici e non ai privati.

Grazie a questa collaborazione, tutti i clienti di Banca di Cherasco potranno accedere a soluzioni energetiche personalizzate, pensate per garantire trasparenza, risparmio e sostenibilità. Insomma, con "𝑃𝑖𝑢̀ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎, 𝑃𝑖𝑢̀ 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒", viene offerto il massimo in termini di risparmio energetico e convenienza.

Giovanni Claudio Olivero, presidente di Banca di Cherasco, ha dichiarato: "Da tempo cercavamo un partner per le tematiche energetiche da proporre ai nostri clienti e lo abbiamo trovato in eVISO. Condividiamo valori comuni, come l'attenzione al territorio e l'innovazione tecnologica. Questo accordo rappresenta un passo importante perché ci permette di offrire soluzioni energetiche moderne e sempre più orientate alla sostenibilità. La tecnologia è centrale per noi: con eVISO possiamo migliorare ulteriormente l'offerta per i nostri clienti e Soci, senza perdere di vista l'importanza delle relazioni umane, che per noi sono fondamentali".

Aggiunge Marco Carelli, direttore generale dell’Istituto di credito: "Legame forte con il territorio, attenzione alla sostenibilità, cura dei clienti che per noi spesso sono anche Soci. Sono alcuni dei valori strategici che ci legano a eViso e hanno favorito il raggiungimento di questa intesa, anche grazie alla presenza capillare di Banca di Cherasco nelle province di Cuneo, Torino, Genova. Si tratta di accordo che ci permette di consolidare il rapporto con le comunità dove operiamo e fornire la possibilità di un servizio innovativo, economico e che permette di consumare meno e meglio".

Dalla prospettiva di Lucia Fracassi, General Manager di eVISO: "Il nostro incontro con Banca di Cherasco è stato naturale, grazie ai valori condivisi, come la vicinanza al cliente e l’attenzione al territorio. Siamo un’azienda tecnologica che mette al servizio dei propri clienti soluzioni innovative per migliorare la loro vita, puntando alla sostenibilità e al risparmio energetico. Questa partnership permetterà ai clienti di Banca di Cherasco di accedere a soluzioni su misura, pensate per garantire trasparenza e convenienza".

Nel dettaglio, Franco Pancino, Direttore Commerciale di eVISO, ha illustrato i vantaggi concreti: "Abbiamo lavorato con Banca di Cherasco per creare offerte energetiche vantaggiose per i loro Soci e clienti. I punti di forza sono una bolletta chiara e trasparente, un’app dedicata per monitorare i consumi, un servizio clienti a Saluzzo riservato ai clienti della Banca e, soprattutto, la possibilità di accedere alle condizioni del mercato all’ingrosso, solitamente riservate agli operatori energetici. Grazie a un team dedicato, garantiremo supporto completo, dalla gestione dei contratti fino al post vendita".

eVISO

eVISO è una data company all’avanguardia, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, che ha sviluppato una piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale per rivoluzionare il settore delle materie prime (luce, gas, mele). Grazie alla tecnologia avanzata di proprietà, ha creato un modello di business unico, distinguendosi dalle altre utilities e società del settore. Il suo valore fondante è mettere il cliente al centro di tutte le azioni, rispondendo con agilità e precisione alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Banca di Cherasco

Banca di Cherasco ha oltre 17 mila Soci e serve 35 mila clienti (famiglie e imprese); i dipendenti sono 173, con 26 sportelli nelle province di Cuneo, Torino, Genova. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che riunisce oltre 60 Istituti con 1.483 sportelli in tutta Italia, più di 450 mila Soci e 12 mila collaboratori.