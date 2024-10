Sanremo: instaurato il divieto di sosta in via Privata Asquasciati, una residente "Non ci sono parcheggi, come facciamo?"

Una nostra lettrice di Sanremo, Marina, ci ha scritto per protestare contro il divieto di parcheggio in via Privata Asquasciati:

“Nella zona è molto difficile trovare un posto e, essendoci una salita a senso unico, non è molto trafficata, le auto vengono posteggiate in una zona dove non si crea nessun problema per la viabilità. Vivo qui da più di 15 anni e non è mai stato nessun problema mentre ora, dopo l’installazione del cartello di divieto, sono subito fioccate le multe. Ci chiediamo dove possiamo parcheggiare se nella zona non esiste ne anche l’ombra di un posto. Non dico che deve regnare il parcheggio selvaggio, ma in questo caso non si crea nessun problema alla viabilità”.