Sanremo: stanziamento da 850mila euro per la futura scuola dell'infanzia 'Il Vivaio' in via Duca degli Abruzzi

L’Amministrazione comunale di Sanremo, grazie ai fondi del Pnrr e su proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, investirà 850mila euro nella futura scuola dell’infanzia ‘Il Vivaio’ che troverà spazio in via Duca degli Abruzzi, all’interno del parco della Villa Ormond.

Si tratta di una scuola particolarmente attesa nella città dei fiori, che ridurrà notevolmente le liste di attesa a cui devono sottoporsi i genitori che hanno i bambini piccoli. Il primo importante intervento alla scuola dell’infanzia ‘Il vivaio’ riguarda un lavoro di palificazione a valle, noto con il norme di ‘Berlinese’, che servirà consolidare il versante dove insiste la scuola. Un lavoro fondamentale per la sicurezza dell’istituto.

All’interno della somma stanziata anche i lavori per il blocco cucine, che servirà a completare la struttura, una scuola all’avanguardia, con grandi spazi e verde per i futuri bambini che la vivranno. La previsione per il termine dei lavori è fissata entro fine 2025, quindi a marzo 2026 le verifiche e l’apertura per l’anno scolastico 2026/2027