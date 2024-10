Camporosso accoglie due nuovi consiglieri comunali: Chiara Punturiero e Cindy Morano (Foto e video)

New entry nel consiglio comunale a Camporosso. Si tratta di Chiara Punturiero e Cindy Morano che da ieri sera sono diventate ufficialmente consiglieri comunali.

Le due giovani amministratrici sono, infatti, subentrate nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri. La prima è stata la 22enne Chiara Punturiero, che risulta essere così la più giovane consigliera di Camporosso. "Questa pratica riguarda la surroga del consigliere dimissionario Marco Cannataro che, nella veste di assessore comunale, ha rinunciato al proprio ruolo di consigliere comunale per consentire l’ingresso in consiglio al primo dei non eletti nelle lista 'Sempre più Camporosso' ovvero a Chiara Punturiero che è qui presente in sala" - ha detto, ieri sera in consiglio comunale, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli illustrando il primo punto all'ordine del giorno.

Poi è stata la volta della 36enne Cindy Morano, convalidata consigliere comunale grazie alla surroga del consigliere dimissionario Rosella Gastaldo. "Questo punto è simile a quello precedente" - ha affermato il primo cittadino illustrando il secondo punto all'ordine del giorno - "Si va avanti nell'ordine dei consiglieri non eletti. E' il momento di Cindy Morano, che è sempre stata vicina al nostro gruppo".

Le due pratiche sono state votate all'unanimità dal consiglio comunale. "Il nostro gruppo è unito e con degli obiettivi chiari" - ha sottolineato Gibelli - "Mi fa molto piacere che il nostro gruppo si integri istituzionalmente con due persone come voi. Da parte mia e di tutti i consiglieri vi auguro 'buon lavoro' e fate nel miglior modo possibile il vostro compito".

"Come capogruppo volevo dare il benvenuto alle nuove consigliere alle quali auguro un 'buon lavoro' da parte di tutti" - ha commentato il consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito - "Speriamo di lavorare e collaborare per il bene di Camporosso".