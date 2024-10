Assessore Marco Scajola: "Avviciniamo i giovani agli sport tradizionali liguri con specifiche risorse"

"Valorizzare gli sport tradizionali liguri, tra cui pallapugno, bocce petanque e pallanuoto, con un apposito bando". Questa la proposta di Marco Scajola candidato alle prossime elezioni regionali nella lista di Forza Italia.

"Vogliamo riavvicinare i giovani agli sport che da sempre caratterizzano il territorio ligure - spiega Scajola-. Le società in attività fanno un lavoro importante che dobbiamo supportare equiparandoci a realtà a noi vicine. Mi riferisco, per esempio, alla Regione Piemonte che per la pallapugno ha stanziato risorse specifiche per l'avviamento al gioco di bambini e ragazzi. In questo modo potremmo formare nuovi giocatori ed evitare che si perdano le nostre tradizioni molto radicate, specialmente in provincia di Imperia. Parliamo di discipline che hanno segnato intere generazioni e che devono continuare a farlo nel presente e in futuro. Come Regione Liguria abbiamo già investito molto per avvicinare i giovani allo sport, in generale, con iniziative come Dote Sport sulla quale abbiamo stanziato 3,5 milioni di euro in due anni, permettendo così a oltre 10mila ragazzi di poter iscriversi alle diverse discipline. In questo caso parliamo di un'attenzione particolare per quelle realtà che rappresentano la storia e la tipicità ligure, tradizioni che non dobbiamo assolutamente perdere".