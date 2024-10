Ventimiglia, documenti troppo complicati da compilare: i pensionati chiedono aiuto al Fai

Documenti troppo complicati da compilare da soli e così i pensionati frontalieri chiedono aiuto al Fai. La sede dei Frontalieri Autonomi Intemeli a Ventimiglia sarà, perciò, aperta al pubblico, in via eccezionale, anche domani, giovedì 24 ottobre, dalle 17 alle 19.

"E' il periodo in cui ai pensionati arriva un'integrazione che Monaco dà nel periodo di Natale: location au conjoint" - fa sapere Maria Albanese, presidente del Fai - "Ci sono da fornire varie documentazioni e così, in questo periodo, siamo stracarichi di lavoro visto che i pensionati frontalieri si rivolgono a noi per avere un aiuto".

"C'è un forte afflusso di persone, in questo periodo, in associazione" - sottolinea Albanese - "I pensionati frontalieri non riescono a compilare da soli i documenti perché risultano essere complicati. Di norma apriamo il martedì e il sabato ma, in via del tutto eccezionale, la sede aprirà anche domani con il seguente orario: 17-19".