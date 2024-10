Terzorio, annunciati interventi su Centro Sociale e servizio idrico, il tortello diventa Prodotto Agroalimentare Tradizionale

Il sindaco di Terozrio Valerio Ferrari ha annunciato l’avvio dei lavori di riqualificazione del Centro Sociale, il persistente problema del servizio idrico in alcune aree del paese e il recente successo della certificazione del tortello come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT).

Il Centro Sociale di Terzorio sarà oggetto di un intervento di riqualificazione, finanziato con i fondi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile del 2024. I lavori prevedono la sostituzione degli infissi, il rinnovo dei servizi igienici e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tuttavia, il progetto, pur importante, ha sollevato alcune critiche a causa della mancanza di chiarezza sui tempi di realizzazione. I residenti si interrogano su quando effettivamente i lavori inizieranno e saranno completati.

Problemi con il servizio idrico

Uno dei nodi principali affrontati riguarda il servizio idrico in via Borgo e via Provinciale, dove da tempo persistono difficoltà legate alla distribuzione dell'acqua a causa di carenze nel sistema di pompaggio. Nonostante il sindaco Ferrari abbia garantito che non ci sono problemi di approvvigionamento, la situazione continua a creare disagi per i residenti. L’amministrazione ha sollecitato il gestore Rivieracqua affinché intervenga, ma la mancanza di interventi rapidi ha generato malcontento tra gli abitanti.

La promozione del Tortello di Terzorio

Durante la seduta, è stato celebrato il successo della Festa del Tortello di Terzorio, che ha visto la presentazione della certificazione PAT ottenuta dal Ministero dell’Agricoltura. Questo riconoscimento è considerato un passo significativo per la promozione del territorio e per attrarre potenziali investimenti legati alla produzione e commercializzazione del tortello. Tuttavia, alcuni cittadini si chiedono se la certificazione sarà davvero seguita da azioni concrete per sviluppare una filiera produttiva e valorizzare questo prodotto.