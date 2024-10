Viabilità, Presidente ff Piana: "Fondamentale rendere la Statale 28 più sicura. Richiesta di intervento al ministero delle infrastrutture" (foto)

"Come è noto, la strada statale 28 presenta dei problemi di sicurezza, che si riflettono sulla viabilità dell’intera Valle Impero e di conseguenza sui cittadini e sul tessuto imprenditoriale locale. A seguito delle richieste pervenute dal sindaco di Pontedassio, Fulvio Pezzuto, da Confindustria Imperia e dalla Camera di Commercio delle Riviere, che si sono fatti portavoce delle istanze del territorio, ho effettuato un sopralluogo con il Capodipartimento dell’ANAS ing. Barbara Di Franco, in località Santa Lucia, per vedere il loco il progetto di costruzione di una bretella di collegamento tra la strada statale 28 e la strada provinciale 23. Il progetto, una volta aggiornato, sarà esecutivo", lo afferma il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana.

"Per questi motivi, prosegue Piana, ho inviato una richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per chiedere di inserire nel contratto di programma l’intervento, evidenziando l’importanza di migliorare la regolamentazione del flusso di veicoli in direzione Città di Imperia, evitando così di gravare sull’attuale svincolo di Pontedassio e migliorando altresì la sicurezza. L’importo per la realizzazione è limitato ed eliminerebbe un rischio grave, visti anche i precedenti incidenti".

”Un intervento atteso da cittadini ed imprenditori, conclude il Sindaco di Pontedassio Fulvio Pezzuto, richiesto anche dagli altri sindaci della Valle Impero, dei quali ho portato le istanze. Le opere sono fondamentali per garantire una viabilità più sicura. Ringrazio il Presidente f.f. Alessandro Piana ed il suo staff, che si sono prontamente attivati per far si che il progetto possa, finalmente, essere attuato".