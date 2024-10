Urbanistica, assessore Scajola presenta il progetto di riqualificazione della Piazza delle feste di San Lorenzo al Mare (Foto)

L'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola ha presentato oggi alla cittadinanza, insieme al sindaco Enzo Mazzarese e alla sua amministrazione, il nuovo progetto di rigenerazione urbana che coinvolgerà la piazza delle Feste, adiacente a via Roma, di San Lorenzo al Mare.

300mila euro il costo complessivo dell'intervento di cui, 250mila finanziati dalla Regione Liguria, per abbattere le barriere architettoniche, rifare la pavimentazione e creare una zona sopraelevata rendendo il luogo usufruibile per tutti e disponibile per eventi di vario genere a partire dalle sagre estive.

"Un progetto significativo e atteso che darà a San Lorenzo al Mare una piazza delle Feste totalmente riqualificata - spiega l'assessore regionale Scajola - Recuperiamo un luogo strategico con un finanziamento importante, da 250mila euro, e lo rendiamo a misura di tutti i cittadini abbattendo le barriere architettoniche esistenti. Renderemo il borgo ancora più bello per i suoi cittadini e per i tanti turisti che lo visitano così come abbiamo già fatto con il tratto di collegamento a Imperia della pista ciclopedonale finanziato attraverso il mio assessorato".