Elezioni, Viale (Lega): "Schlein inopportuna pensi all’Emilia-Romagna invece di dare lezioni in Liguria su come si governa"

"Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà all’Emilia-Romagna e alle famiglie colpite da lutto e dall’ennesimo dramma dell’alluvione. La Liguria, come già fatto in passato, è pronta a inviare nuovamente la colonna della Protezione Civile per prestare aiuto concreto. In questi momenti è essenziale lavorare insieme, con spirito di unità, per affrontare le emergenze e ricostruire le comunità colpite. Trovo inopportuno che Elly Schlein, invece di concentrarsi sulle gravi difficoltà che la sua regione sta affrontando, si trovi oggi in Liguria per fare campagna elettorale e dare lezioni su come gestire il territorio. Neppure sul tema drammatico delle alluvioni la sinistra riesce a fermarsi dalla demagogia elettorale che la sta annebbiando. Noi liguri siamo pronti ad aiutare le popolazioni dell’Emilia-Romagna e non a fare gli avvoltoi elettorali come fa chi, soprattutto nel PD, vi ha ricoperto ruoli di responsabilità o in passato vi è stato eletto. La prevenzione del dissesto idrogeologico non si improvvisa e richiede un impegno costante e concreto e non parole vuote o passerelle politiche.”

Lo dice in una nota Sonia Viale, candidata alle elezioni regionali della Liguria.