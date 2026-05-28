Fratelli d’Italia Imperia: unità totale attorno a Berrino, linea chiara e sostegno dei coordinatori cittadini FdI

In provincia di Imperia, Fratelli d’Italia rivendica una fase di piena compattezza interna attorno alla propria dirigenza territoriale e, in particolare, al coordinatore provinciale e senatore Gianni Berrino. In una nota congiunta dei segretari cittadini, il partito conferma una linea politica definita, coerente e radicata sul territorio, frutto – si sottolinea – di un percorso costruito negli anni: “Fratelli d’Italia in provincia di Imperia è compatta e pienamente unita intorno alla leadership del coordinatore provinciale e senatore Gianni Berrino, al quale va il sostegno convinto dei dirigenti e dei segretari cittadini del partito.”

Viene evidenziato come le posizioni espresse da Berrino rappresentino la linea ufficiale del partito, in continuità con una strategia politica definita come stabile e riconoscibile dagli elettori: “Le posizioni espresse dal senatore Berrino rappresentano con chiarezza la linea politica di Fratelli d’Italia e la continuità di un percorso costruito negli anni con coerenza, credibilità e radicamento sul territorio.” Il documento politico sottolinea inoltre il consenso elettorale ottenuto, rivendicando il primato del partito in provincia e in Liguria, e ribadisce una netta distinzione rispetto ad altre esperienze civiche o coalizioni considerate poco identitarie: “Fratelli d’Italia ha una linea politica chiara, coerente e condivisa, fondata sui valori del centrodestra e su un’identità precisa che i cittadini hanno premiato facendoci diventare il primo partito in provincia di Imperia e in Liguria.”

Non manca un passaggio critico verso le liste civiche, definite come contenitori eterogenei che, secondo il partito, rischierebbero di favorire alleanze considerate incoerenti: “A differenza di altri, non utilizziamo il civismo come contenitore indistinto per giustificare accordi innaturali o alleanze prive di una chiara collocazione politica. Fratelli d’Italia non è un taxi politico sul quale si sale e si scende in base alle convenienze del momento.” Viene ribadita infine la centralità del centrodestra come progetto politico unitario per la gestione dei territori, indicando nella coesione della coalizione la chiave per la futura azione amministrativa: “Il centrodestra unito resta l’unica proposta credibile per amministrare i territori e dare risposte concrete ai cittadini.”

A firmare la nota sono i segretari cittadini dei principali comuni della provincia, tra cui Sanremo, Imperia e Ventimiglia, insieme ad altri coordinatori locali:

Antonino Consiglio – coordinatore cittadino Sanremo

Paolo Strescino – coordinatore cittadino Imperia

Ino Isnardi – coordinatore cittadino Ventimiglia

Sergio Alberti – coordinatore cittadino Taggia

Veronica Albanese – coordinatore cittadino Bordighera

Lorenza Bellini – coordinatore cittadino San Lorenzo al Mare

Luca Spandre – coordinatore cittadino Diano Marina

Il messaggio finale del partito richiama la coerenza politica come metodo di azione, presentandola come elemento distintivo della propria identità sul territorio.