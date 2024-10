Sanremo, Antonio Chialastri presenta il suo libro "Aquila Compagnia": racconti di una vita da pilota (Foto e video)

Questo pomeriggio, alle 16.30, il Comandante Antonio Chialastri, noto pilota, scrittore e docente universitario, ha presentato il suo libro "Aquila Compagnia" ai martedì letterari del Casinò di Sanremo. L'incontro, che si è svolto con buona partecipazione, ha offerto ai presenti un’occasione unica per scoprire le esperienze e le riflessioni di Chialastri sul mondo dell'aviazione.

Nel suo terzo volume di racconti, Chialastri raccoglie storie legate alla sua vita itinerante come pilota, raccontando con humor e ironia aneddoti e riflessioni accumulate in giro per il mondo. Il libro si compone di cento racconti, tra cui "La città aeroportuale", "Il check-in", "La pianificazione del volo", "I droni", "Il dirottamento", "Le frecce tricolori" e "La scatola nera... è rossa!".

Oltre ad essere un pilota di linea, Chialastri è anche un esperto di "human factor" ed è attivamente impegnato nella ricerca europea e nella docenza presso il Centro Studi Trasporto Aereo Sicurezza e Ambiente. Tra le sue opere più note, il libro "Dopo Germanwings", che gli ha valso il prestigioso premio "Migliore opera tecnico scientifica" al concorso letterario Giulio Douhet.