Sanremo: degrado e rifiuti abbandonati alla foce del torrente San Martino, e c'è anche un... water (Foto e Video)

La zona è molto spesso sotto i riflettori, soprattutto per il degrado spesso segnalato da residenti e turisti. Eppure potrebbe essere di grande pregio, tenuto conto che è a ridosso del porto turistico di Sanremo e la spiaggia si trova in una posizione invidiabile. Stiamo parlando della cosiddetta ‘Spiaggia dell’Antenna’, arenile di sassi che prende il nome dal vecchio impianto radiofonico della Rai dismesso ormai da anni e che, per decenni ha trasmesso musica e parole dell’allora seconda rete dell’ente di Stato.

Una spiaggia che è stata per tanti anni al centro delle attenzioni per i problemi di scarico del torrente San Martino, che ne ha spesso limitato la balneazione. Questa volta più che la spiaggia è il suo contorno ad essere preso di mira. Le condizioni, infatti, sono più chiare nelle foto che nelle parole, anche se sono in molto a lamentare il degrado che campeggia nella zona. Un container con un gruppo elettrogeno, sedie, sdraio, rifiuti di ogni genere e anche un water. Tutto in bella.. brutta vista. Il tutto in attesa della riqualificazione della vicina area cani, in una zona che potrebbe essere un fiore all’occhiello, tra Portosole e la pista ciclabile.

Fortunatamente la stagione estiva è trascorsa e quella che deve arrivare molto lontana, ma sarebbe opportuno un intervento per rendere la zona decisamente più pulita ed evitare brutture di questo genere.