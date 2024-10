Prima la cena in via Corradi, poi lo 'show' in piazza San Siro: la prima volta a Sanremo di Elly Schlein "Entusiasta di essere qui" (Foto)

La cena in un noto ristorante di via Corradi e lo show in piazza San Siro. Per tutti c'è una prima volta, e domenica sera lo è stato anche per Elly Schlein, alla sua prima visita a Sanremo come segretaria del Partito Democratico. L'impressione è che Schlein abbia goduto di ogni singolo minuto passato in compagnia degli elettori matuziani e della squadra che si presenterà alle elezioni del 27 e 28 ottobre, capeggiata dal candidato presidente Andrea Orlando.

Sorrisi, selfie e abbracci. Schlein non ha deluso nessuno, anzi: anche quando tutti la stavano attendendo per dare inizio al comizio sulla sanità, tema centrale del programma elettorale del PD, la segretaria non si è tirata indietro di fronte alle richieste di una foto insieme. "Sono entusiasta, è la prima volta che vengo a Sanremo e ci vengo in un'occasione importante, perché stiamo provando a portare un messaggio di cambiamento per la Liguria, incarnato dal programma e dal progetto che porta avanti Andrea Orlando" ha dichiarato poco prima di salire sul palco allestito in piazza San Siro.

Sebbene non fosse la chiusura della campagna elettorale, l'atmosfera distesa e i sorrisi di Schlein hanno ricordato proprio quel momento, tipico di chi si lascia andare dopo mesi di duro lavoro. Quando poi è salita sul palco, la segretaria ha saputo catturare l'attenzione del pubblico con i suoi slogan e messaggi di cambiamento. Una prima volta da ricordare, come lei stessa ha sottolineato ai giornalisti e ai presenti. D'altronde, Sanremo è Sanremo.