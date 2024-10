"La criminalità mafiosa nel nostro territorio", a Ventimiglia l'incontro dedicato alla criminalità organizzata di Alleanza Verdi Sinistra

"La criminalità mafiosa nel nostro territorio", martedì 22 ottobre alle 17:30, presso la sede della Spes-Auser in Corso Limone Piemonte 63 a Ventimiglia, un incontro organizzato da Alleanza Verdi Sinistra sulla criminalità organizzata.

Sono passati ormai più di dieci anni dalle note operazioni antimafia "La Svolta", "Maglio 3" e dagli scioglimenti delle Amministrazioni Comunali di Bordighera e Ventimiglia per sospette infiltrazioni mafiose, ciononostante le periodiche relazioni della Direzione Nazionale Antimafia continuano a definire la Liguria come una macro-area criminale sottoposta principalmente al controllo delle Locali calabresi, enfatizzando e ponendo i riflettori specialmente sulla situazione della nostra provincia di Imperia, dove la 'ndrangheta non solo continua ad essere presente ma persevera nel radicarsi e nel ristrutturarsi, provando ad intessere relazioni nell'ombra con gruppi imprenditoriali e portatori di interessi.

La presenza della criminalità organizzata nell'estremo Ponente e la sua capacità di arrivare ad influenzare addirittura l'esito di alcune elezioni, rappresentano il vero "elefante nella stanza" di questa campagna elettorale.

Parteciperanno all'incontro Roberto Centi (Presidente Direzione Regionale Antimafia e candidato consigliere con Avs), Matteo Lupi (Presidente Spes-Auser e referente del progetto per il riutilizzo sociale dei beni immobiliari confiscati alla Famiglia Pellegrino), insieme a Carla Nattero (Segretaria Regionale Sinistra Italiana) e ai quattro candidati Avs per la Provincia di Imperia (Jacopo Colomba, Roberto Amoretti, Daniela Lantrua e Marcella Rognoni).

Hanno altresì fornito la propria adesione rappresentanti delle Associazioni provinciali e cittadine A.N.P.I, ARCI e XXV Aprile.