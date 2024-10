Elezioni, Taggia Arma: evento riuscito ieri a Villa Boselli di Arma per l'incontro con i quattro candidati alle regionali del Partito Democratico

Sold out i posti a sedere ieri pomeriggio in Villa Boselli all'incontro con i quattro candidati del Partito Democratico in corsa alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione imperiese.



"È stato un momento molto significativo: il confronto con i cittadini è stato diretto ed aperto come la buona politica vuole. Uno dei temi principali di cui si è parlato è stato quello delle infrastrutture, con una attenta analisi sulle carenze dei collegamenti ferroviari, autostradali e di servizio urbano. Si è trattato anche della contrarietà al progetto del Parco Eolico (sulla sua forma e su come è stato presentato) e della Diga di Glori in ogni suo aspetto. Si è affrontato il tema della Sanità, sottolineando i numeri impietosi che il centrodestra è riuscito a collezionare in questi anni, dei progetti delle case di comunità (realizzate 1 su 32) e dell'ospedale unico. Si è sottolineata l'intenzione di ridurre le liste d'attesa, di abbandonare Alisa e di come la sanità debba essere pubblica e debba avere più finanziamenti".

"Infine si è parlato di agricoltura e lavoro, sottolineando come molti fondi per l'agricoltura siano stati assegnati in modo poco congruo o non assegnati affatto e di come ci sia il rischio di doverli restituire, di come sia necessario dare una nuova vita al settore con una attenta vicinanza da parte della regione alle aziende piccole o grandi che siano per farsi che il settore non affondi. Per il lavoro si è molto discusso su come attrarre nuovi lavoratori sia in base al salario sia in base alla offerta lavorativa che negli ultimi dieci anni è stata solo ed esclusivamente stagionale. Un'ora e quarantacinque di confronto, attento e partecipato con le cittadine ed i cittadini, che ha sottolineato ancora una volta come in Liguria ci sia bisogno di un sistema democratico e trasparente con posizione ferme su sanità, infrastrutture lavoro. Insomma come ci sia bisogno di cambiamento".