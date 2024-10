Elezioni regionali, Manuela Giraudo (Pd): "I precedenti nove anni di amministrazione hanno lasciato una situazione inaccettabile" (Video)

Manuela Giraudo, vicesindaco di Pompeiana, è candidata come capolista del Pd alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, a sostegno di Andrea Orlando.

"C'è bisogno di cambiamento nella nostra Regione - afferma Giraudo - negli ultimi nove anni abbiamo assistito a una crisi generalizzata. Sono mancate pianificazione e visione per il futuro in vari ambiti, a partire dalla sanità dove abbiamo un buco di diversi milioni di euro e liste di attesa interminabili, che portano anche alcune persone a rinunciare alle cure e questo è inaccettabile".

Altro problema su cui si sofferma Giraudo sono le infrastrutture e le grandi opere: "Ci sono enormi carenze sia nella nostra provincia che in Regione, spostarsi con autobus e ferrovie è molto difficile. Il problema si ripercuote anche sullo spostamento in automobile vista la mancanza di infrastrutture, il che non permette uno sviluppo dal punto di vista lavorativo o anche del semplice spostamento".

Per Giraudo è necessario un cambiamento per il futuro, possibile esclusivamente con l'elezione di Andrea Orlando.