Elezioni, intervento di Erica Martini (Indipendenza per Alemanno) sulla situazione della viabilità in Liguria

"La Liguria, per la sua particolare conformazione geografica è una regione che da sempre ha dovuto fare i conti con la difficoltà di gestire una viabilità complessa. In particolare, il Ponente ligure, è da tempo afflitto da problemi strutturali che rendono difficoltoso il transito e la connessione tra le varie località. Se poi si pensa al treno vengono subito in mente gli abnormi ritardi, i treni soppressi e in caso di forte maltempo l‘ interruzione di ampi tratti a causa di allagamenti sui binari".

Questo afferma Erica Martini candidata alle elezioni per il Consiglio Regionale ma ricorda anche che "da ormai decenni la Regione è governata alternativamente dalle due facce della stessa medaglia : il centro sinistra e il centro destra e come, anche sotto questo aspetto, sia stato un totale fallimento. La regione avrebbe potuto ad esempio ottenere l’esonero del pagamento nelle tratte autostradali dove sono presenti più cantieri ed il peso dei ritardi nell’esecuzione dei lavori non puó gravare sempre su residenti e turisti".

"La necessità di adeguare le gallerie alle norme europee, così come altri importanti lavori sono pressanti ma anche Il tavolo di lavoro convocato dal ministero il dicembre scorso evidentemente non è stato sufficiente. Molte volte le manutenzioni oltre che essere insufficienti lasciano molto a desiderare. Un esempio per tutti: la strada Portofino – Santa Margherita che venne inaugurata da Toti con una serie infinita di dirette Facebook e selfie. Prime onde, strada chiusa. Una seria amministrazione pubblica regionale in Liguria dedicherebbe molte delle sue energie alla messa in sicurezza idrogeologica. La lista dei lavori e delle proposte potrebbe essere veramente lunga, ma noi cittadini dobbiamo iniziare a porre rimedio a tutto questo ricordandoci, fra ormai pochissimi giorni, di non regalare ancora una fiducia che i fatti dimostrano quanto sia stata mal riposta".