Edilizia residenziale pubblica, assessore regionale Scajola: "24 nuovi alloggi per Arte Imperia grazie a un finanziamento da 2 milioni di euro"

Arte Imperia è pronta ad acquistare 24 nuovi alloggi nel Comune di Imperia destinati all'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro concesso dalla Regione Liguria. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nel potenziamento del patrimonio immobiliare dedicato alle famiglie in difficoltà e si inserisce nell’ambito delle politiche volte a ridurre il disagio abitativo nel territorio.

I nuovi alloggi si sommano a quelli già acquisiti negli ultimi anni da Arte Imperia. Dal luglio 2021, l'ente ha infatti acquistato 55 alloggi distribuiti nei comuni di Ventimiglia, Vallecrosia, Sanremo, Taggia e Imperia. Di questi, cinque sono stati destinati a progetti di co-housing (due a Imperia, uno a Taggia, uno a Sanremo e uno a Ventimiglia), e nel Comune di Ventimiglia sono stati effettuati ulteriori due acquisti mirati.

"Con questo nuovo finanziamento arriveremo all'acquisizione di circa 80 alloggi di edilizia residenziale, dal 2021 a oggi, nella sola provincia di Imperia- dice l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Sono numeri mai visti prima che testimoniano il grande impegno profuso in questi anni in tutta la Liguria e, in particolare, per il ponente. Queste operazioni si uniscono alle decine di interventi di manutenzione ed efficientamento energetico realizzate per migliorare gli alloggi esistenti e renderli più confortevoli ed efficienti e a quelli fatti per eliminare l'amianto dalle coperture".

L’Amministratore Unico di Arte Imperia, Antonio Parolini, commenta: “È una risposta importante. Sono molto orgoglioso di questo risultato. Ringrazio la Regione Liguria e tutto lo staff di Arte Imperia per il lavoro svolto. L’acquisto dei nuovi alloggi rappresenta un passo concreto verso l’ampliamento dell’offerta di case popolari, contribuendo a ridurre il disagio abitativo”.