Triora: ieri a Loreto la giornata in ricordo dei caduti partigiani e civili della Valle Argentina (Foto)

Si è svolta ieri a Loreto, frazione di Triora, la giornata in ricordo dei caduti partigiani e civili della valle Argentina, organizzata da ANPI sezione Arma Taggia Valle Argentina.

Sulla piazza del santuario recentemente riqualificata in tanti sono saliti per portare il loro saluto al monumento dedicato al comandante Vittò, nome di battaglia di Vittorio Guglielmo, medaglia d'argento della Resistenza. Dopo la messa officiata da Don Nuccio Garibaldi è stato il momento dei saluti istituzionali da parte dell'assessore Giacomo Oliva per Triora e dal consigliere Vittorio Toesca per Sanremo, presenti anche le delegazioni da Montalto, Molini e Taggia.

Il presidente della sezione Massimo Corradi ha attualizzato i valori della Resistenza ricordando come a quasi ottant'anni dalla fine dalla Seconda Guerra Mondiale viviamo in un domani sempre più preda del conflitto, mentre la commossa orazione del professor Gipo Anfosso ha raccontato aneddoti di quei ragazzi che sui nostri monti hanno creduto in un'Italia migliore, consegnandoci ideali da portare avanti.

Il tutto intervallato dal commento musicale di Colombo Panizzi e Ancilla Bianchi e da un rinfresco in convivialità per celebrare la fine della mattinata.