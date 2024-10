Sanremo, al Casinò la presentazione del libro “Aquila Compagnia” del comandante Chialastri

Domani, martedì 22 ottobre alle ore 16.30 il pilota, scrittore, saggista, autore, docente universitario Comandante Antonio Chialastri presenterà il suo libro “Aquila Compagnia” (IBN Edizioni). Ingresso libero.

Negli anni ha coltivato una capacità di raccontare con humor le tante esperienze vissute in giro per il mondo. E proprio in questa chiave che si racchiude il senso di questo libro, il "terzo volume della raccolta di racconti sulla vita itinerante del pilota" come riassume lo stesso autore nelle prime righe dell'introduzione.

Alcuni titoli tra i cento racconti: tra i primi in ordine nell'indice troviamo: "La città aeroportuale"; "Il check-in"; "La pianificazione del volo"; "I droni"; "Il dirottamento"; e poi ancora "L'elicottero"; "Le marche degli aerei"; "Le frecce tricolori"; "Gli aerei antincendio" e "La scatola nera...è rossa!".

Antonio Chialastri, pilota di linea ed esperto di “human factor”. Oltre a svolgere la professione di pilota in Alitalia, è impegnato come docente presso il Centro Studi Trasporto Aereo Sicurezza e Ambiente ed è stato anche inserito in diversi progetti di ricerca europea. Le sue opere autoriali sono ben note nell’ambiente dell’aviazione, e non solo, tra cui il suo libro “Dopo Germanwings” che gli ha permesso di ricevere il prestigioso premio “Migliore opera tecnico scientifica” al concorso letterario Giulio Douhet.

Martedì 29 Ottobre ore 16.30 nel teatro del Casinò Valentina Mastroianni presenta il suo secondo libro “E voleremo sopra la paura” (De Agostini).