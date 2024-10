Arrivano i FreeDum Fighters: ecco come comprare la meme coin DUM

FreeDum Fighters è la presale del momento, che si inserisce nel più ampio contesto delle elezioni negli Stati Uniti. Queste si terranno a novembre, quindi quale momento migliore di questo per cavalcare l’onda? Repubblicani e democratici si danno battaglia sui palchi di tutti gli Stati Uniti, ma lo scontro si è anche spostato sul Web con questa prevendita esilarante che contrappone Magatron e Kamacop, i due personaggi usciti da film di fantascienza che ricordano Donald Trump e Kamala Harris.

Una prevendita che si rivela fin dalle sue prime battute ad alto contenuto satirico, con possibilità di guadagni per gli investitori pur mantenendo il suo approccio da meme coin. Gli acquirenti possono infatti scegliere il proprio candidato preferito e, in questo modo, influenzare anche i ritorni garantiti dallo staking. Il candidato in svantaggio è quello che offre i rendimenti migliori, quindi è possibile bloccare i token in modo da ottenere ritorni annuali più vantaggiosi.

DUM ha un costo quasi irrisorio di 0,00005$, fattore che ha già attirato un’ampia community che sta investendo nel progetto. Ecco quindi come unirsi ai trader e acquistare subito DUM, in attesa di un pump al momento della quotazione ufficiale.

Visita la presale di FreeDum Fighters



Primo passaggio: ottenere un wallet (consigliato MetaMask)

Per poter acquistare i token DUM, è necessario utilizzare uno dei wallet compatibili supportati dal progetto. I wallet consigliati per questa procedura sono Wallet Connect, MetaMask, Best Wallet e Coinbase Wallet. Scegliendo uno di questi, potrete partecipare alla prevendita, ma non solo, ve ne sono tantissimi differenti, tuttavia, per una maggiore comodità, consigliamo l'uso di MetaMask.

Non solo per la sua semplicità di setup ma anche perché offre la possibilità di acquistare direttamente le criptovalute necessarie per ottenere DUM come ETH, USDT, USDC, SOL, BNB. Tenendo conto di ciò, recatevi sul sito di MetaMask e scaricate il wallet per il vostro dispositivo. Dovrete naturalmente creare il vostro wallet e vi verrà fornita anche una chiave per recuperare il wallet, importantissima e da salvare in un luogo sicuro. Sarà l’unica opzione di recupero qualora dimentichiate i dati di accesso.

Secondo passaggio: comprare criptovalute

Come menzionato in precedenza, per acquistare i token DUM è necessario avere nel proprio wallet criptovalute come ETH, USDT o BNB, tre quelle supportate. Fortunatamente, MetaMask consente di acquistare direttamente queste criptovalute, evitando il bisogno di passare per altri exchange.

È possibile completare l’acquisto utilizzando carte di credito o debito, una soluzione pratica per chi è nuovo nel mondo delle criptovalute. Volendo, è anche possibile utilizzare altri exchange e inviare le criptovalute sul proprio wallet, la scelta, in questo caso, dipende dalle vostre abitudini di trading.

Terzo passaggio: collegare il wallet alla prevendita

Avete sia il wallet, sia le criptovalute necessarie, quindi potete recarvi sul sito ufficiale di FreeDum Fighters per eseguire il collegamento del wallet alla presale. Assicuratevi di essere sul sito originale, seguendo il link che trovate in basso. In questo modo potrete continuare in maniera totalmente sicura.

Vai alla presale di FreeDum Fighters

Ora scorrete verso il basso e cliccate sul pulsante con scritto “Collega Wallet”. Dovrete scegliere una tra le tante opzioni. Nel nostro caso sceglieremo MetaMask ma i wallet compatibili con questa presale sono davvero tanti.

Inquadrate il codice QR fornito a schermo con lo smartphone e seguite le istruzioni a schermo per terminare questa procedura.

Quarto passaggio: comprare DUM

Ora è tutto pronto. Bisogna solo procedere con l’acquisto di token DUM. Scegliete la criptovaluta che volete scambiare cliccando o selezionando l’icona rispettiva dall’elenco. Dopodiché, nella zona del calcolatore, inserite il quantitativo che volete scambiare. Così facendo potrete inviare l’ordine d’acquisto.

Accedete al vostro wallet e confermate la richiesta per sbloccare le criptovalute e inviarle alla presale. Attenzione però, perché in questo momento non avrete ancora i token allocati sul wallet ma bisognerà attendere la fine della prevendita.

Quinto passaggio: richiedere i propri token

Quando la presale di FreeDum Fighters terminerà, potrete richiedere i token acquistati direttamente sul sito ufficiale. Questi vi verranno caricati sul wallet e potrete infine godere dei vantaggi quando DUM sarà listato sugli exchange. Non dimenticate che non è necessario attendere la fine della presale per mettere i token in staking ma potete farlo immediatamente dopo averli comprati, usufruendo della pagina di staking sul sito ufficiale.