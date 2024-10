Sanremo, al Roof del Teatro Ariston arriva l'onorevole Giovanni Donzelli: "La Liguria ha messo la quinta, non può tornare indietro" (Foto e video)

"La Liguria ha messo la quinta, non può tornare indietro". Pensieri e parole dell'onorevole Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d'Italia, giunto a Sanremo per sostenere i candidati del partito alle prossime elezioni regionali. Durante l'incontro, Donzelli ha toccato diversi argomenti di rilievo, concentrandosi in particolare su temi cruciali per la Liguria, come la sanità e le opere pubbliche.

Tra i punti cardine del suo discorso, l'Onorevole Donzelli ha sottolineato l'importanza di una sanità più efficiente e accessibile per tutti i cittadini liguri. Ha parlato di potenziamento delle strutture sanitarie regionali, puntando su una maggiore capacità di risposta alle esigenze del territorio e ribadendo la necessità di ridurre i tempi di attesa per i servizi medici. "La salute dei cittadini deve essere una priorità assoluta – ha affermato – e Fratelli d'Italia si impegnerà affinché la gestione della sanità regionale metta al centro la persona e non gli interessi di pochi. Bisogna diffendere la medicina diffusa, la medicina dei territori. Il Governo Meloni sta facendo ottimi stanziamenti per la sanità, mai visti in Italia. Inoltre, noi sposiamo il progetto di Bucci".

Donzelli ha anche posto l'accento sulle opere infrastrutturali necessarie per il rilancio del territorio ligure. Ha sottolineato l'importanza di un piano organico che preveda interventi mirati per migliorare la viabilità, ammodernare le infrastrutture e supportare lo sviluppo economico. "Le opere pubbliche sono fondamentali per garantire un futuro migliore alla Liguria – ha dichiarato – Questa è una terra che si trova al confine con l'Italia, ma per noi è al centro: non può essere isolata. Il centrodestra ha le idee chiare su quello che bisogna fare in Liguria".