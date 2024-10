CPR a Diano Castello, Manduca (Pd): "Una proposta, senza alcun riguardo per la vocazione turistica del Golfo Dianese, inaccettabile!"

"Ho ascoltato le parole del ministro Salvini e ancora una volta siamo stati 'maltrattati' noi e il nostro territorio e abbiamo dovuto anche assistere a tutti gli amministratori locali, Sindaci, Presidenti di provincia, candidati regionali (chi ne ha più ne metta) e AL GIOCO DEL SILENZIO più riuscito della provincia di Imperia. La sua proposta, e il vostro silenzio, di realizzare un CPR a Diano Castello, senza alcun riguardo per la vocazione turistica del Golfo Dianese, è inaccettabile. Salvini non sa nemmeno dove si trovi Diano Castello, ma pensa di poter dettare soluzioni che non rispondono ai bisogni della comunità e non tengono conto del contesto".



Lo dice il candidato per Orlando, coordinatore Pd del Golfo dianese Roberto Manduca.