San Lorenzo al Mare: scontro auto-moto sulla via Aurelia, due feriti trasportati in ospedale

Un incidente si è verificato oggi, intorno alle 12:39, sulla via Aurelia a San Lorenzo al Mare, dove una moto e un'auto si sono scontrate. Sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza, che ha trasportato i due feriti all'ospedale di Imperia.

Le persone coinvolte nell'incidente sono un uomo, classe 1965, e una donna, classe 1971, entrambi ricoverati in codice giallo per politraumi. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano essere critiche, ma necessitano di ulteriori accertamenti medici presso il Pronto Soccorso di Imperia. Le dinamiche dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.