Santo Stefano al Mare: terminati i lavori di piazza Saffi, Scajola "Un luogo di incontro e condivisione rinnovato" (Foto)

Il restyling di piazza Saffi a Santo Stefano al Mare è realtà. Sono infatti terminati gli importanti lavori di rigenerazione urbana costati complessivamente 335mila euro, di cui 250mila stanziati dalla Regione Liguria. Un'opera importante che garantisce uno spazio riqualificato con una nuova pavimentazione, arredi e una generale sistemazione del verde.

"Una piazza totalmente riqualificata nel centro di un borgo turistico di assoluto livello come Santo Stefano al Mare - dice l'assessore regionale Marco Scajola -. Un luogo di incontro e condivisione per tutta la comunità che, insieme all'importante lavoro in corso nell'ex stazione ferroviaria, ha ricevuto un finanziamento complessivo di oltre 430mila euro da parte della Regione Liguria e contribuirà al generale miglioramento di Santo Stefano al Mare".

"Grazie alla realizzazione di questo intervento, fatto in sinergia con Regione Liguria, Santo Stefano al Mare avrà tre piazze per i suoi abitanti e turisti - aggiunge il sindaco Marcello Pallini -. In particolare piazza Saffi è diventata più bella e facilmente usufruibile. Non abbiamo soltanto fatto un'opera di rigenerazione urbana, ma un intervento per avere un luogo d'incontro dove vivere la comunità. Abbiamo in essere, sempre grazie alla collaborazione con Regione Liguria, anche i lavori nell'ex stazione ferroviaria. Un edificio storico restituito ai cittadini di Santo Stefano, pronto per ospitare alcuni servizi fondamentali come gli uffici comunali, l'ambulatorio medico e quello dello psicologo".