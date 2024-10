Ripartono i Clean-up dell'Associazione "I Deplasticati": appuntamento domenica 20 ottobre

Domenica 20 ottobre, l'Associazione I Deplasticati riprenderà ufficialmente le sue attività mensili di Clean Up, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul rispetto dell’ambiente e coinvolgere sempre più persone in azioni concrete per la salvaguardia del territorio.

L'appuntamento è fissato per le ore 9:30 di fronte alla Spiaggia Arenella, in Corso Trento Trieste. Sarà un’occasione per prendersi cura del territorio locale e trascorrere una mattinata all'insegna del volontariato e della collaborazione. Il Clean Up è aperto a tutti: famiglie, giovani, adulti e bambini. Chiunque voglia contribuire alla causa è il benvenuto. Non serve esperienza, basterà portare un paio di guanti e tanta voglia di fare la differenza.

Il lavoro dell'Associazione I Deplasticati è cruciale per promuovere una cultura di rispetto ambientale. Attraverso eventi come questo, l’associazione mira a ridurre l'impatto dell'inquinamento plastico sulle spiagge e nei mari, sensibilizzando le persone sulle azioni quotidiane che ognuno può intraprendere per migliorare l'ambiente.