Sanremo, la giunta presenta le linee programmatiche 2024-2029: nel piano isole ecologiche informatizzate, agente di quartiere e un nuovo teatro

La giunta comunale di Sanremo ha presentato le linee programmatiche di mandato per il periodo 2024-2029, che puntano a migliorare la vivibilità della città e a renderla più accogliente per residenti e turisti. Il piano si articola in una serie di interventi che toccano diversi aspetti della vita cittadina, e delinea un percorso di crescita per la città dei Fiori, con l’obiettivo di renderla più vivibile sia per i residenti che per i turisti. Il progetto quinquennale si propone di consolidare le infrastrutture esistenti e di portare avanti progetti strategici che abbracciano diversi settori della vita cittadina.

La giunta comunale, infatti, intende rafforzare e mantenere un’offerta turistica competitiva, curando al tempo stesso i problemi della vita quotidiana dei cittadini. Il modello di sviluppo proposto mira a un equilibrio tra investimenti pubblici e privati, incentivando la partecipazione degli operatori economici e migliorando la qualità dei servizi, come trasporti, sanità e infrastrutture di collegamento. Nelle promesse scritte nero su bianco nelle linee programmatiche, l’amministrazione si impegna a completare i progetti in corso e a gestire con attenzione le fasi di cantiere per ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Come si legge nel capitolo dedicato alla "Visione di Sviluppo", la giunta punta a una Sanremo che si sviluppi in modo armonico, senza lasciare indietro nessuna zona. Un'attenzione particolare sarà dedicata alle frazioni e alle periferie, migliorando l’accesso ai servizi e riqualificando le infrastrutture. Il piano pone inoltre al centro le fasce deboli della popolazione, come anziani, minori e persone con disabilità, prevedendo azioni concrete per garantire loro maggiore accessibilità e inclusione sociale.

Sanremo città pulita e ambiente

La prima linea programmatica in cui ci si può imbattere è dedicata all'ambiente. L’obiettivo è rendere Sanremo una città più pulita e attenta ed è per questo che tra le azioni principali è prevista l'installazione di nuove isole ecologiche informatizzate, a partire dalle zone più densamente popolate, per ottimizzare la raccolta differenziata. Come noto, il sistema attuale presenta "alcune criticità", e l'amministrazione intende potenziarlo anche con campagne informative per ridurre l’evasione della TARI e promuovere buone pratiche di smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda il verde urbano, è in programma la redazione di un Piano del Verde per la gestione sostenibile degli spazi naturali, con particolare attenzione alla tutela degli alberi storici e monumentali. Sarà istituito un Garante del verde che avrà il compito di monitorare il patrimonio naturale cittadino, assicurando che interventi di potatura e manutenzione siano eseguiti con criteri scientifici. L’obiettivo è anche ridurre le emissioni nocive e migliorare la gestione delle risorse idriche e delle infrastrutture​.

Sanremo città del turismo

Il turismo è il cuore dell'economia di Sanremo, e il Comune mira a potenziare l’attrattiva della città attraverso una strategia integrata. È in programma la realizzazione di un Teatro Comunale, che diventerà un polo culturale capace di attrarre spettacoli ed eventi di livello nazionale. Inoltre, verrà promosso il turismo religioso, con l’ospitalità per pellegrini e la valorizzazione delle chiese storiche. Un progetto di grande rilievo è la creazione di una Zona Turistica Ricreativa (ZTR) sul mare, tra La Vesca e il faro di Capo Verde. Quest'area comprenderà strutture dedicate al tempo libero e sport acquatici, con l'obiettivo di sviluppare una Scuola del Mare in collaborazione con associazioni sportive. Il Comune punta anche alla creazione di un Parco Letterario dedicato a Italo Calvino e a spazi per la fotografia e il cinema.

Sanremo città dello sport

Sanremo punta a diventare un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale. Oltre alla valorizzazione di eventi come il Rally di Sanremo, la giunta comunale intende potenziare le strutture sportive esistenti, come il complesso sportivo di Pian di Poma e il polo situato nel Mercato dei Fiori. Un’attenzione particolare sarà data alla pista ciclo-pedonale, con l’obiettivo di migliorare l'illuminazione e promuovere l’attività fisica all’aria aperta. Saranno incentivati nuovi percorsi per il turismo outdoor, collaborando con i Comuni limitrofi e favorendo la destagionalizzazione delle attività sportive e turistiche.

Sanremo città solidale

L’inclusione sociale è uno dei pilastri delle linee di mandato. Il Comune intende potenziare i servizi per anziani, disabili e minori, con interventi mirati all’accessibilità urbana. Verranno abbattute le barriere architettoniche nelle zone più critiche della città, e saranno promossi progetti per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Il Comune si impegna inoltre a realizzare nuovi campi sportivi all'aperto nelle frazioni e nelle periferie e a rinnovare le strutture sportive esistenti. Per favorire la partecipazione attiva dei cittadini, saranno istituiti gli orti urbani in aree comunali o terreni abbandonati.

Sanremo città digitale e smart city

Il Comune di Sanremo si pone l’obiettivo di diventare una smart city, migliorando i servizi digitali e facilitando la vita quotidiana dei cittadini. Saranno digitalizzati i servizi comunali, con la creazione di app mobili ufficiali per semplificare l’accesso a informazioni e pratiche amministrative. Uno dei progetti principali è l’installazione di sensori intelligenti per monitorare la qualità dell’aria, il traffico e i rifiuti, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per migliorare la gestione ambientale. Inoltre, sarà implementato un sistema di parcheggi smart e introdotti progetti di mobilità condivisa, come il car sharing e il bike sharing.

Sanremo città della scuola e della formazione

L’amministrazione intende migliorare le strutture scolastiche con interventi sia ordinari che straordinari. È prevista la creazione di un campus scolastico entro il 2026 e la promozione di progetti interculturali con scuole straniere, per favorire scambi culturali e formativi. Inoltre, verranno incentivati i progetti didattici legati all’ambiente e alla sostenibilità, sensibilizzando i giovani su temi come il risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili e la tutela del territorio.

Sanremo città vivibile e sicura

La sicurezza è una priorità per la giunta, che ha previsto una serie di interventi per rendere Sanremo più vivibile. Sarà potenziato l’organico della Polizia Locale e istituita la figura dell’Agente di Quartiere, per garantire una maggiore presenza sul territorio. Saranno migliorati il sistema di videosorveglianza e l'illuminazione pubblica, con particolare attenzione alle aree scolastiche e ai punti più critici della città. Inoltre, verranno promossi corsi di autodifesa per le donne e campagne di sensibilizzazione contro truffe agli anziani, l'uso di droghe e il bullismo.

Sanremo città delle imprese e delle attività produttive

Per sostenere lo sviluppo economico, l’amministrazione vuole snellire le procedure burocratiche, facilitando l’avvio di nuove attività. Verrà creato uno sportello unico per le imprese, che offrirà supporto per l'accesso ai bandi pubblici e alle agevolazioni. Inoltre, il Comune promuoverà il recupero delle serre abbandonate e modernizzerà il Mercato dei Fiori, un importante centro economico per la floricoltura locale. Verranno anche introdotti incentivi fiscali per sostenere le piccole e medie imprese del territorio.