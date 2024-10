Savona, corsi gratuiti di musica: con Accademia GO! un’opportunità per bambini e ragazzi in età scolare

L’Accademia Musicale di Savona Ferrato-Cilea, in collaborazione con il Liceo Chiabrera-Martini, ha aperto le iscrizioni ai corsi gratuiti di musica per l’anno accademico 2024/25. Una proposta che offre agli studenti savonesi l’occasione di avvicinarsi gratuitamente allo studio di violino, viola, violoncello e contrabbasso, anche senza alcuna esperienza musicale precedente. L'Accademia fornirà inoltre in comodato gratuito gli strumenti.

"Si tratta di un percorso sostenuto da docenti di primissimo livello, nato oltretutto dalla collaborazione con il Liceo Chiabrera-Martini di Savona. Questa opportunità è possibile grazie alla visione comune con le istituzioni locali, in primis Comune di Savona e Fondazione De Mari, impegnate a garantire l’accesso alla formazione di qualità. La possibilità di apprendere la musica in maniera gratuita è un elemento raro nel panorama accademico attuale, ed è per questo motivo di grande orgoglio per l'Accademia e per tutti gli attori coinvolti". Così Claudio Gilio, direttore dell'Accademia Musicale di Savona e presidente dell'Orchestra Sinfonica di Savona.

I corsi, aperti a tutti gli studenti interessati a violino, viola, violoncello e contrabbasso, sono pensati per integrarsi perfettamente con gli impegni scolastici, offrendo uno spazio di crescita e scoperta musicale in un ambiente professionale e accogliente.

Le lezioni si terranno presso la sede dell'Accademia Musicale di Savona in via Zara 3, Savona.

Per informazioni e iscrizioni: info@orchestrasavona.it / 3406172142 (WhatsApp)