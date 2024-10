Sanremo: il consigliere Bellini a Cuneo per 'A Smart Life Style, lavorare insieme per governare il cambiamento' (Foto)

Anche la città di Sanremo ha preso parte all'incontro “A smart life style”, voluto da Tecno World in Confindustria il 17 ottobre. Al tavolo infatti si è seduto anche il consigliere comunale Umberto Bellini.

Il concetto di Smart Land rappresenta una nuova prospettiva per il territorio, focalizzandosi sulla trasformazione digitale non solo delle città ma anche delle aree rurali e dei piccoli comuni, puntando a migliorare la qualità della vita attraverso l'adozione di tecnologie intelligenti che coinvolgono sia le comunità locali che l'ambiente naturale circostante, rendendo i servizi più accessibili e connessi.

"Abbiamo parlato di andare a diffondere le tecnologie digitali in tutti i centri - spiega il consigliere Bellini - e avere un territorio connesso tramite percorsi digitali. Per esempio una cosa che vorremmo fare è mettere dei punti digitalizzati, che sono già approvati come progetto finanziato da Pnrr nella città vecchia e anche in altri punti come la pista ciclabile, luogo da cui a pettine vorremmo poi allargarci verso l'entroterra e che fornirebbero agli interessati le informazioni utili riguardanti la città e i servizi".