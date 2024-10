Elezioni regionali, intervento di Erica Martini (Indipendenza) sul dissesto idrogeologico in Liguria

“Da almeno vent’anni si susseguono amministrazioni, cambiano persone, colori, bandiere. I problemi invece, nonostante le promesse, restano gli stessi, tragicamente irrisolti. Spontaneamente mi viene da pensare solo ad una frase : 'Questa o quella per me pari sono ! L’ondata di maltempo che ha colpito gravemente per l’ennesima volta il territorio ligure ne è la riprova'." Lo afferma Erica Martini candidata alle elezioni regionali per il movimento Indipendenza. “L’allarme sul dissesto idrogeologico – continua Martini - ormai è di una gravità disarmante ma si fanno solo chiacchiere e promesse. Negli ultimi due anni sono anche stati messi a disposizione i fondi del PNRR ma forse si è troppo presi dalla programmazione di grandi opere, immagino sicuramente più interessanti dal punto di vista economico, che portano a dimenticare interventi seri e necessari come manutenzioni di spurgo e sfangamento per assicurare le giuste pendenze e garantirne il regolare funzionamento di scolo delle acque; risistemazione nei letti dei fiumi delle terre, ghiaie e sabbie senza asportazione, che peraltro nei nostri territori sono anche abbastanza agevoli da farsi poiché della maggioranza abbiamo torrenti con periodi di secca adatti a fare comode manutenzioni dei giusti tempi e magari nel contempo evitare costruzioni e cementificazioni senza i giusti controlli in zone rosse esondabili, non solo per il problema abitativo ma proprio perché il letto del fiume deve poter avere uno sfogo dove l’acqua possa venire in parte assorbita, cosa che la cementificazione non permette.

E invece mentre il Letimbro, il Bormida, L’Aquila, lo Sciusa e non solo dimostrano con i loro mezzi la pochezza umana abbiamo sui social il sig. Toti che esprime la sua solidarietà”.