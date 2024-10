Vallecrosia, nuovo parcheggio in via Don Bosco: iniziati i lavori (Foto)

Nuovi posti auto, un impianto di illuminazione moderno, un sistema di videosorveglianza, aree verdi, nuova asfaltatura e un marciapiede di collegamento tra via don Bosco e via Roma. Verrà completamente trasformata l'area dove verrà realizzato il nuovo parcheggio in via Don Bosco a Vallecrosia.

Sono iniziati i lavori che permetteranno di dare un nuovo volto al quartiere. "Da qualche giorno sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio in via Don Bosco. L’area, precedentemente occupata da una serra abbandonata e utilizzata come parcheggio provvisorio, sarà completamente trasformata" - fa sapere il sindaco Armando Biasi - "Il progetto prevede una nuova asfaltatura, un impianto di illuminazione moderno, un sistema di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza, aree verdi per rendere l’ambiente più piacevole e un marciapiede di collegamento tra via Don Bosco e via Roma. Un'opera che si attendeva da anni".

"Il cantiere avrà una durata di quattro mesi e, alla fine, grazie a un intervento di finanziamento pubblico avremmo a disposizione un’area non solo funzionale ma anche più bella e sicura" - sottolinea il primo cittadino - "Questo intervento si inserisce in un piano più ampio che, nei prossimi mesi, porterà a 400 nuovi posti auto in città. Per qualsiasi chiarimento in merito come sempre io e tutta l’amministrazione siamo a disposizione".