Sanremo, nuove telecamere in Corso Cavallotti: rilevano immediatamente auto senza assicurazione o revisione (Foto e video)

A Sanremo, la sicurezza stradale compie un importante passo in avanti con l'installazione di un nuovo sistema di telecamere in Corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi. Queste telecamere sono collegate a un sistema di lettura automatica delle targhe, consentendo alle forze dell'ordine di monitorare in tempo reale i veicoli in transito. Come spiegato dal comandante della Polizia Locale, Fulvio Asconio, il sistema permette di rilevare veicoli senza assicurazione, senza revisione o oggetto di furto.

"Abbiamo la possibilità, grazie al sistema di lettura delle targhe collegato a tutti i varchi d'ingresso e uscita dalla città e in Corso Cavallotti/via Duca degli Abruzzi, di rilevare tutti i veicoli che non sono assicurati, che non hanno effettuato la revisione o che risultano rubati. Si tratta di un grande passo in avanti per la sicurezza", ha dichiarato Asconio.

Il comandante ha sottolineato che la priorità è la sicurezza dei cittadini, e questo tipo di controlli, già attivi da alcune settimane, sta producendo risultati incoraggianti. "L'aspetto positivo è che possiamo vedere immediatamente i veicoli non conformi e contestare l'infrazione. Questo tipo di controllo può essere eseguito a distanza e in completa sicurezza", ha aggiunto.

L'obiettivo principale di questa iniziativa è la prevenzione, cercando di garantire che la circolazione sulle strade sia sicura. "Avere auto non assicurate che circolano sulle nostre strade non è sinonimo di sicurezza. Purtroppo rileviamo ancora diversi veicoli privi di assicurazione. Subito dopo, troviamo veicoli senza revisione, che rappresentano un'altra criticità significativa", ha concluso Asconio. L'uso di queste tecnologie avanzate rappresenta un ulteriore strumento per migliorare la sicurezza stradale a Sanremo, contribuendo a una maggiore prevenzione e riducendo i rischi legati a veicoli non conformi.