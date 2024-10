SanArti: un fondamentale strumento per la salute e il benessere di artigiani e familiari

La salute non può attendere, e SanArti è qui per garantirla! Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato è stato al centro dell’importante incontro divulgativo che si è svolto ieri sera presso la CNA di Sanremo, con la partecipazione delle referenti di SanArti di CNA Imperia, Stefania Currà e Laura Vergagni. Un evento pratico e concreto che ha riscosso grande interesse tra gli imprenditori presenti, sottolineando quanto sia vitale conoscere e sfruttare appieno le opportunità offerte da questo Fondo, che rappresenta un pilastro di protezione per i lavoratori del settore.

Durante l’incontro, le referenti hanno spiegato in dettaglio come iscriversi al fondo e le ampie prestazioni offerte, evidenziando la copertura sanitaria estesa non solo ai lavoratori, ma anche ai loro familiari. SanArti garantisce rimborsi integrali o parziali per visite mediche, esami diagnostici, prevenzione, psicoterapia, cure odontoiatriche, ricoveri e molto altro. Hanno inoltre ricordato l’importanza di accedere ai servizi messi a disposizione per una tutela sanitaria completa, soprattutto per i lavoratori autonomi spesso sprovvisti di protezione adeguata.

Luciano Vazzano, Segretario Territoriale della CNA di Imperia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “La tutela della salute è una priorità assoluta, resa ancora più evidente dalla pandemia. SanArti è uno strumento indispensabile, non solo per i dipendenti, ma anche per gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore artigianale, che meritano di sentirsi protetti.”

Chi può iscriversi a SanArti?

Oltre ai dipendenti delle imprese artigiane, che beneficiano dell’iscrizione automatica coperta dal datore di lavoro, possono iscriversi anche i titolari, i soci e i collaboratori delle imprese artigiane con una quota annuale accessibile, rateizzabile in comode soluzioni mensili. Inoltre, i coniugi, conviventi more uxorio e i figli possono essere inclusi nella copertura, garantendo protezione per tutta la famiglia.

Sportello SanArti a Sanremo

Per facilitare l’accesso ai servizi, presso la sede CNA di Sanremo è stato istituito uno Sportello SanArti dedicato. Il personale sarà a disposizione per fornire informazioni e supporto gratuito a tutti gli iscritti nella gestione delle pratiche sanitarie.

Per info chiamare 0184 500309 o inviare mail a segreteria@im.cna.it