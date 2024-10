Sanremo: buchi sull'asfalto in via Solaro, la segnalazione di un lettore

Un nostro lettore, Stefano, segnala tramite foto la situazione dell'asfalto di via Solaro, rovinato in seguito alle piogge degli ultimi giorni.

"Questa è la situazione degli asfalti in via Solaro rifatti da circa un mese. Non credo che sia normale che alle prime piogge, benché intense ma non eccezionali, il manto stradale venga via come gesso su una lavagna.

Ancora una volta si dimostra la non curanza che l’assessore alla viabilità e gli uffici preposti mostrano verso la nostra città. Perché nessuno controlla che i lavori, pagati con i soldi di noi contribuenti, vengano eseguiti in maniera corretta? Se chi di dovere non è in grado di gestire a dovere i lavori con al conseguenza che vengano fatti male ed in economia, sprecando denaro pubblico, allora è meglio lasciare lo status quo.

Abbiamo aspettato circa 5 anni affinché la strada venisse rifatta almeno nei punti più ammaliarti, quando dovremmo aspettare questa volta? ".