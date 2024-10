L'assessore Scajola al nuovo istituto tecnico di Pieve di Teco: "Grande opportunità per tutta la valle Arroscia, investiamo sui giovani" (foto)

L'assessore regionale alla Formazione Marco Scajola ha partecipato oggi alla terza giornata di convegno per presentare l'istituto tecnico Grafica e Comunicazione in partenza dal settembre 2025 a Pieve di Teco.

Argomento del giorno proprio la comunicazione e il valore dell'orientamento. Insieme a Scajola, nell'aula magna dell'istituto comprensivo del capoluogo della valle Arroscia, il dirigente scolastico Serena Carelli, diversi amministratori della valle Arroscia, alunni e genitori interessati.

"Si apre una nuova possibilità per la valle Arroscia e per il territorio limitrofo sul quale abbiamo lavorato molto in questi anni con cantieri di rigenerazione urbana ed eventi di livello regionale- esordisce Scajola -. Partecipo con piacere a queste giornate orientative perché credo fortemente nella loro buona riuscita. Attraverso il grande contenitore di Orientamenti infatti, in questi anni, abbiamo fatto cose straordinarie coinvolgendo migliaia di giovani e accompagnandoli al miglior percorso scolastico possibile per le loro ambizioni. Dobbiamo portare sempre di piu queste buone pratiche nell'entroterra con l'intento non di preservarlo, ma di valorizzarlo".