Bordighera: il Sindaco Ingenito risponde a Massimiliano Bassi "Sono io l'offeso, lei manifesta incapacità nel suo ruolo"

“Caro Consigliere Bassi, con riferimento alle sue dichiarazioni pubblicate oggi da Sanremo News, desidero far presente di non aver offeso nessuno. Ho semplicemente evidenziato la sua manifesta incapacità a rivestire non solo il ruolo di candidato a Sindaco della città di Bordighera, ma anche quella di Consigliere Comunale”.

E questa la secca risposta del Sindaco della città delle palme, Vittorio Ingenito, a Massimiliano Bassi, Consigliere di opposizione dopo la notizia (QUI) pubblicata dal nostro giornale. “Sono io ad essere stato offeso quando Lei, lo scorso 17 agosto, ha dichiarato che sarei latitante e che mi presenterei solo per fare le foto a presentazioni ed eventi e ha invocato le dimissioni dell’Amministrazione. Detto questo, tengo a precisare che la foto si riferiva al rifacimento della rotatoria dei Piani di Borghetto, per cui Lei, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, non è stato in grado di scegliere materiali idonei: penso a tutte le volte in cui, in occasione di piogge, motorini sono caduti sull’asfalto e pedoni sono finiti a terra sul marciapiede. Non dimentico inoltre i tempi biblici con cui tali lavori sono stati realizzati”.

“Non posso quindi accettare – prosegue - lezioni su come può essere pavimentato il lungomare da colui che non è riuscito a realizzare nemmeno una rotatoria sicura; solo l’intervento dell’Assessore Laganà ha posto rimedio nel primo nostro mandato. Questo è solo uno dei tanti episodi della sua brillante carriera di Amministratore”.

“Le voglio Infine ricordare – termina Ingenito - che non è una colpa essere laureati, così come non è una colpa avere il diploma delle scuole medie; si tratta semplicemente di scelte legittime che ognuno compie nel suo percorso di vita. Certo è che per rivestire determinati incarichi è necessaria preparazione e costante studio, che possono risultare più difficoltosi per chi come Lei ha difficoltà evidenti persino nella lettura (è sufficiente rivedere il video del suo intervento in merito all’interpellanza sulle autocertificazioni per il percorso di approvazione del P.U.C. nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale). E’ come se il sottoscritto, compiuti i 50 anni, ambisse alla Presidenza della Repubblica. Ognuno di noi ha dei limiti e deve saperli riconoscere, con il dovuto rispetto comunque nei confronti di tutti coloro che l’hanno votata”.