Bordighera, 51enne ruba superalcolici e picchia la guardia giurata: arrestato dai Carabinieri

Ieri sera i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bordighera hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino algerino 51enne,senza fissa dimora, irregolare in Italia, noto alle forze dell’ordine, per aver perpetrato una rapina questa volta all’interno di un supermercato della citta delle palme.

L’uomo, nella tarda serata di ieri, dopo essere entrato nell’attività commerciale ed essersi impossessato di alcune bottiglie di superalcolici, ha tentato di uscire superando le casse ed eludendo il pagamento.

Notato dalla guardia giurata proprio nei pressi dell’uscita, ne è nata una violenta colluttazione durante la quale non si esclude che lo straniero possa anche aver estratto un oggetto contundente con il quale ha minacciato l’addetto alla sicurezza che, nel tentativo di fermarlo, ha riportato qualche lieve contusione, fortunatamente giudicata guaribile in pochi giorni dal personale del Pronto Soccorso di Bordigher, dove è stato medicato.

L’immediata richiesta d’intervento giunta al 112 da parte dei dipendenti del supermercato e il tempestivo sopraggiungere della pattuglia dei Carabinieri, ha consentito di rintracciare il presunto autore del reato poco distante dal supermercato e di trarlo in arresto in flagranza per tentata rapina impropria e lesioni.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Bordighera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Stamani presso il Tribunale di Imperia si è tenuto il giudizio per direttissima, all’esito del quale lo straniero è stato condannato a quattro mesi di reclusione e 800 euro di multa.