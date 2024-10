Una società bulgara fornitrice del Casinò di Sanremo con una vasta gamma di giochi per le slot machine

La società bulgara ‘EGT Digital’ è diventata fornitrice del Casinò di Sanremo nel segmento delle slot machine online. I giocatori registrati sulla piattaforma di gioco avranno l’opportunità di divertirsi con una vasta gamma di giochi e con i suoi jackpot.

“Grazie alla forte reputazione del nostro marchio e dei nostri prodotti di gioco in Italia - ha detto Zornitsa Boncheva, Manager EGT per l’Italia - Casinò di Sanremo ha deciso di allargare il proprio portafoglio di fornitori con i titoli delle slot di EGT. Siamo lieti di poter lavorare con Casinò di Sanremo e di supportarli nell’aumentare la loro presenza sul gioco a distanza. Siamo sicuri che i nostri contenuti di gioco riscuoteranno il favore dei clienti della casa da gioco sanremese e che questa collaborazione rafforzerà ulteriormente la nostra posizione in qualità di fornitore di soluzioni di gioco a distanza”.

Gian Carlo Ghinamo, Presidente ed Amministratore Delegato di Casinò di Sanremo Spa, ha espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto che rientra in una strategia di cross-medialità volta ad offrire ai giocatori una esperienza di gioco completa sia sul casino ‘fisico’ sia sul sito di gioco online.casinosanremo.it.