"Gusto sui binari": nuovi progetti turistici e grandi sogni per la Cuneo-Ventimiglia

Confcommercio promuove un tavolo di confronto per avviare la tratta turistica del “Treno delle Meraviglie” Chiapella, “incontro importante per l’avvio di un progetto di valorizzazione del Territorio”.

Mercoledì 16 ottobre la Sala polivalente “Aurelia Della Torre” di Confcommercio ha ospitato il tavolo di confronto sul “Treno delle Meraviglie”, una delle dieci tratte ferroviarie più belle e suggestive al mondo, collegamento cruciale per lo sviluppo commerciale e turistico del territorio.

L’incontro ha visto la partecipazione della sindaca della Città di Cuneo, degli amministratori di Borgo San Dalmazzo e della Valle Vermenagna (Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte), la DMO Visit Piemonte, la Camera di Commercio di Cuneo, l’Atl del Cuneese, Cônitours, Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, i tecnici di Tautemi e Trenco, oltre alla rappresentanza di Arenaways Longitude Holding con Giuseppe e Matteo Arena, coinvolti da Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo per riflettere sul progetto turistico-enogastronomico “Gusto sui Binari” della tratta ferroviaria Cuneo-Limone Piemonte-Breil s/Roya-Ventimiglia.

Un’ambiziosa iniziativa per il rilancio del territorio e l’incremento dei flussi turistici. “La nostra organizzazione – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – in collaborazione con l’Atl del Cuneese e il Cônitours appoggiò convintamente la raccolta di voti organizzata dal Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, grazie alla quale la strada ferrata vinse la X edizione dei “Luoghi del Cuore”.

“Il progetto “Gusto tra i Binari” vuole promuovere e valorizzare la storica linea ferroviaria, creando un’esperienza di viaggio unica, che combini il fascino dei paesaggi mozzafiato con l’eccellenza del territorio”. “Quello organizzato – precisa Chiapella – vuole essere il primo di una serie di incontri grazie ai quali creare un prodotto turistico innovativo, attrattivo di visitatori da tutto il mondo, che offra un’esperienza indimenticabile, unendo bellezza naturale, cultura e tradizione”.

“Vorrei porgere – dichiara Matteo Arena, CEO Arenaways - i nostri più sentiti ringraziamenti a Confcommercio della provincia di Cuneo per averci invitati a prendere parte oggi a questo incontro con i Sindaci, amministratori locali e gli stakeholder”. “Il Treno delle Meraviglie è un collegamento unico al mondo e sentito dall'utenza e dalla comunità della zona, sarebbe un onore poter contribuire alla sua rinascita con i nostri convogli e il nostro stile "rail different"”.

“Siamo, infatti, persuasi che il treno sia uno dei mezzi chiave per la mobilità del futuro, data la sua assoluta unicità, accessibilità e sempre crescente sostenibilità; ma soprattutto crediamo che i collegamenti turistici debbano poter beneficiare della miglior qualità e innovazione possibile”. “Confcommercio – conclude Luca Chiapella – si propone per il coordinamento dell’offerta turistica, ristorazione e ospitalità, coinvolgimento e raccordo con gli stakeholders del Territorio e ricerca sponsor privati”.