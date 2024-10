Multe non pagate e tanti 'furbetti' stranieri: un nostro lettore "Per non utilizzare di più le ganasce?"

Un nostro lettore, Clemente Vaia, ci ha scritto in relazione alla nostra notizia (QUI) sugli stranieri ‘furbetti’ delle multe:

“Per farli pagare, siano essi stranieri o italiani, suggerisco al comandante di utilizzare le ganasce bloccaruota. Come sa, l’applicazione delle ganasce o ceppi è prevista dal Codice della Strada, in alternativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo. Per esempio si possono mettere le ganasce alle ruote ai veicoli in sosta vietata: sui marciapiedi, negli spazi riservati (carico/scarico, disabili, bus e taxi) e nelle zone Ztl fuori dagli spazi segnati. Insomma non coprirà il 100% delle situazioni, ma il solo fatto di vederle ove possibile, farà da deterrente agli automobilisti indisciplinati. Prevenire l’infrazione è meglio che rincorrere il pagamento delle multe. Proviamoci”.