Elezioni, incontro sulla tutela ambiente a cura dei candidati del Movimento 5 Stelle alle regionali

'Tutela Ambientale nell’Imperiese, rischi attuali e proposte concrete' è il titolo dell’evento che i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali Lorenzo Trucco, Maria Spinosi, Pierfrancesco Musacchio e Daniela Abbo hanno organizzato per sabato 19 ottobre 2024 alle ore 20.45 a Sanremo, presso la sala della Federazione Operaia in via Corradi 47.

"Il Movimento 5 Stelle nazionale - si spiega nel comunicato - sostiene con grande convinzione il cambiamento politico nel Ponente Ligure mettendo a disposizione grandi nomi, come quello del Generale dei Carabinieri e Vice Presidente della Camera dei Deputati e già Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il Senatore Luca Pirondini, la Senatrice Elena Sironi e il Deputato nonché coordinatore Regionale del M5S ligure Roberto Traversi.

Nel corso della serata verranno esaminate alcune problematiche derivanti dalla passata cattiva gestione del territorio, offrendo proposte per risolverli, vedi la bonifica-recupero dell’area del Rio Ciuvin a Sanremo e la presenza invasiva nei centri urbani delle antenne 'selvagge' per le telecomunicazioni. Si parlerà altresì di alcuni progetti non ancora realizzati che presentano un elevato rischio di inquinamento ambientale, vedi l’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso e cementizio nella Cava Bergamasca di Bevera, a Ventimiglia e il caso del Parco Eolico monti Moro e Guardiabella giudicato troppo impattante a livello ambientale e paesaggistico.

La cittadinanza è cordialmente invitata".