Elezioni, Alberto Alberti: "Non conta il colore politico o lo schieramento, ma la competenza, le idee, la voglia di fare e di esserci sempre per i cittadini"

"Non conta il colore politico o lo schieramento, ma la competenza, le idee, la voglia di fare e di esserci sempre per i cittadini, esattamente come per i propri dipendenti, ogni giorno".

Il 15 ottobre, presso la storica azienda Latte Alberti con sede a Pontedassio, in provincia di Imperia, si è tenuta una giornata che ha visto riuniti il Ceo Alberto Alberti e tutti i lavoratori che fanno parte della grande e unita famiglia di Latte Alberti.

Un momento fuori da tutti gli schemi del mondo politico, in cui i dipendenti hanno mostrato tutto il proprio apprezzamento per la forza con la quale l’imprenditore 76enne ha deciso di scendere in campo per il bene della Liguria al fianco del candidato presidente del centrodestra Marco Bucci, infondendogli così ulteriore motivazione a dieci giorni dalle elezioni, in programma il 27 e 28 ottobre.