Domani sera l'europarlamentare del PD Stefano Bonaccini sarà ad Imperia per sostenere Andrea Orlando

Il Partito Democratico chiama a raccolta tutti i cittadini, iscritti e simpatizzanti per incontrare con l’europarlamentare Stefano Bonaccini che sarà domani ad Imperia per sostenere la candidatura di Andrea Orlando alla presidenza della Regione. "Un appuntamento cruciale - evidenzia il PD - per chi crede in una Liguria più forte, più equa e più dinamica".

L’incontro si terrà presso la biblioteca civica 'Lagorio' di Imperia in piazza De Amicis 7 e sarà l’occasione per confrontarsi su temi fondamentali per il futuro della nostra regione, come il rilancio della sanità pubblica, il potenziamento dei trasporti e lo sviluppo economico. Stefano Bonaccini, oggi europarlamentare e leader con un’esperienza amministrativa di successo, porterà la sua visione europea per una Liguria che guarda al futuro con concretezza e ambizione.

"È il momento di essere presenti - termina il PD imperiese - diamo la spinta decisiva a una campagna elettorale che vuole cambiare davvero la Liguria. La partecipazione di ognuno è fondamentale per costruire insieme una regione migliore".