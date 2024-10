Buche in via Colombo ad Arma di Taggia, il Comune: "Cartelli esposti da lunedì, domani l'inizio dei lavori"

Dopo la segnalazione di questa mattina da parte di un residente di Arma di Taggia, preoccupato per il manto stradale di via Colombo, il Comune ha deciso di rispondere segnalando che, a partire da lunedì, sono stati esposti dei cartelli informativi che annunciano l'avvio dei lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

Gli interventi, che saranno eseguiti dalla squadra operai del Comune di Taggia, inizieranno alle ore 8 di domani, giovedì 17 ottobre. Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, verranno posizionati lungo la via alcuni divieti mobili che serviranno a liberare gli stalli di sosta degli autoveicoli.